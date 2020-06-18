Ученые назвали значительными последствия разлива топлива на водоемах Красноярского края

Норильск, 18 июня. Сотрудники Красноярского и Тюменского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии с 11 по 18 июня проводили исследования и брали пробы в водоемах, пострадавших после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, ученые назвали «значительным» ущерб водным биологическим ресурсам региона от аварии.

Комиссия по оценке ущерба водным биологическим ресурсам и расчету вреда в результате аварии на ТЭЦ-3 сформирована по поручению главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Пресс-служба ВНИРО сообщает о том, что ученые взяли гидробиологические пробы на 15 станциях в устье реки Амбарная и в озере Пясино.

«В период исследований отобрано 24 пробы зообентоса, 34 пробы зоопланктона, 15 проб фитопланктона, 11 проб грунта на содержание нефтепродуктов, — сообщили во ВНИРО. — Проведены ихтиологические исследования: выполнена установка экспозиции из жаберных сетей в районе боновых заграждений в устье реки Амбарная (до и после установки бонов)».

Далее ученые в течение 30-40 дней пройдут по маршруту от места пролива до впадения реки Пясина в Карское море, через водные объекты: ручей Надеждинский, реку Далдыкан, реку Амбарную, озеро Пясино.

«После обработки полученных в ходе экспедиции материалов специалистами ФГБНУ «ВНИРО» и ФГБНУ «Главрыбвод» будет рассчитан реальный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, и представлен план мониторинговых мероприятий», — уточнили во ВНИРО.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Порядка 21 тысяч куб.м. проникли в грунт и воду.