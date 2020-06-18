Жители Хомса на митинге осудили санкции США против Сирии

Хомс, 18 июня. Жители Хомса вышли на митинг, чтобы показать свое недовольство вступившим в силу в США так называемым «актом Цезаря» и связанными с ним санкциями против правительства Сирии.
Протестующие захватили с собой государственные флаги и транспаранты. Они скандировали лозунги, в которых приветствовали усилия Сирийской арабской армии (САА), направленные на борьбу с терроризмом.
Сирийцы осудили агрессию в адрес своей страны, экономическую войну и несправедливую блокаду.
#صورة || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) June 18, 2020
مراسل سانا: وقفة وطنية جماهيرية في #حمص رفضاً وتنديداً بالعقوبات الأميركية والإجراءات القسرية المفروضة على #سورية وتمسكاً بالثوابت الوطنيةhttps://t.co/FwTAWhInQA pic.twitter.com/XKlgqdRF7j
Напомним, что в среду госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении Вашингтоном новых санкций против Сирии. Они затронут, в частности, президента страны Башара Асада и его супругу Асму. Рестрикции будут введены также в отношении крупнейшего сирийского предпринимателя Мухаммеда Хамшо.
Новый пакет санкций в рамках так называемого «акта Цезаря» не затронет гуманитарную помощь населению страны.