Жители Хомса на митинге осудили санкции США против Сирии

Хомс, 18 июня. Жители Хомса вышли на митинг, чтобы показать свое недовольство вступившим в силу в США так называемым «актом Цезаря» и связанными с ним санкциями против правительства Сирии.

Протестующие захватили с собой государственные флаги и транспаранты. Они скандировали лозунги, в которых приветствовали усилия Сирийской арабской армии (САА), направленные на борьбу с терроризмом.

Сирийцы осудили агрессию в адрес своей страны, экономическую войну и несправедливую блокаду.

Напомним, что в среду госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении Вашингтоном новых санкций против Сирии. Они затронут, в частности, президента страны Башара Асада и его супругу Асму. Рестрикции будут введены также в отношении крупнейшего сирийского предпринимателя Мухаммеда Хамшо.

Новый пакет санкций в рамках так называемого «акта Цезаря» не затронет гуманитарную помощь населению страны.