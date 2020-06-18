Сирия новости 18 июня 22.30: Несколько военных САА убиты в Ракке, боевики ХТШ арестовали узбекского террориста в Идлибе

Сирия, 17 июня. Несколько военнослужащих Сирийской Арабской Армии (САА) были убиты в Ракке. Вооруженные силы Турции ввели военное подкрепление в оккупированные ими деревни в Хасаке. Члены запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 в Идлибе арестовали узбекского террориста. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: задержали узбекского джихадиста в Идлибе.

ВС Турции: ввели военное подкрепление в оккупированные деревни на севере Хасаки.

Провинция Ракка

Канал Halab Today сообщает, что несколько военнослужащих Сирийской Арабской Армии (САА) были убиты, еще несколько получили ранения в результате нападения неизвестных лиц. Напавшие могут быть связаны с запрещенным в России «Исламским государством»1 (ИГИЛ1).

Нападение произошло на объектах правительственных войск близ дорожной развязки между полем Аль-Таура и деревней Русафа на юге Ракки. Ранее стало известно, что правительственными силами было направлено подкрепление в населенный пункт Айн-Иса на северо-западе провинции.

Провинция Идлиб

Члены запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой»1, арестовали узбекского джихадиста, основателя и бывшего лидера террористической г руппировки «Катибат аль-Таухид валь Джихад». Боевик и двое его охра нников были задержаны ХТШ в Идлибе накануне.

По информации South Front, задержанный несет ответственность за взрыв в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Террорист ранее состоял в ХТШ, но покинул ее. При этом он был арестован не за то, что вышел из состава группировки, а из-за того, что был должен ей денег.

Агентство Ufuq сообщает, что окрестности деревни Аль-Бара, расположенной на юге провинции, были атакованы самовзрывающимся БПЛА, принадлежность которого неизвестна.

Провинция Хасака

Вооруженные силы Турции ввели военное подкрепление в оккупированные ими деревни в округах Тель-Тамр и Абу-Расин на северо-западе Хасаки. Также, по информации Alnour Radio, турецкие силы привезли большое количество наркотических средств для своих наемников в город Рас-Аль-Айн.

Агентство Anadolu сообщило о том, что боеви к «Рабочей партии Курдистана» (РПК ), действовавший на севере Сирии, сдался турецким силам безопасности в приграничном городе Джейланпынар (провинция Шанлыурфа).

1 Организация запрещена на территории РФ.