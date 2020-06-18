ПНС Ливии теряет контроль над ситуацией с безопасностью в Триполи

Триполи, 18 июня. Конфликты между сирийскими наемниками и местными бандитскими группировками продолжаются. Многочисленные сообщения местных жителей не оставляют сомнений, разногласия в стане террористов приобретают массовый и ожесточённый характер, а Триполи теряет контроль над ситуацией.

Пользователи социальных сетей ливийского сегмента Сети последние несколько дней не перестают передавать о конфликтах между местными группировками и турецкими наемниками из Сирии. Тут и там вспыхивают вооруженные стычки, которые оборачиваются пожарами и гибелью местных жителей.

На фоне того, что Эрдоган решил устранить видных главарей союзных ПНС группировок, ситуация немного проясняется. Однако, до конца причины разногласий не понятны. Известно, что вечером во вторник, 16 июня, были обнародованы официальные документы министерства внутренних дел ПНС. Ведомство Фатхи Башаги, согласно этим бумагам, предписывает незаконным вооруженным формированиям вершить суд над несогласными с политикой Триполи людьми.

Возможно, Башага преследует сразу несколько целей: устранить неудобных Эрдогану главарей и приструнить недовольных граждан. Официальных комментариев по ситуации нет. С мест событий поступает скудная информация.

Так, сообщается, что боевики ПНС начали ставить сирийских наёмников в первый эшелон наступления в районе ас-Саддада. Обычно так поступают, когда хотят избавиться от соперника чужими руками. После одного-двух наступлений, ряды сирийских наемников поредеют.

Региональные источники передают о столкновениях между группировкой боевиков «аль-Бакара» и местными отрядами в городе Таджура. Как сообщает одна из жительниц, проживающая в районе дислокации боевиков ПНС в Таджуре, она неоднократно слышала о проблемах с сирийскими наемниками, которые, в частности, заявили о своей готовности перейти на сторону ЛНА по причине долгой задержки зарплат.

Зачистки среди местного населения и междоусобицы давно являются нормой для ПНС, теперь добавляются разногласия с наемниками. Похоже, что хозяева Триполи все менее способны удерживать власть.