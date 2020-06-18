Путин поблагодарил российских медиков за подвижнический труд

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии вручения медицинской премии «Призвание», отметив, что российские медработники достойно ответили на нынешние вызовы. Об этом говорится в соответствующей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил присутствующих с приближающимся Днем медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня и в этом году выпадает на 21-е число.

Он отметил, что премия «Призвание» присуждается представителям одной из самых гуманных и благородных профессий на Земле уже в двадцатый раз.

Путин подчеркнул, что многие из медицинских сотрудников, в том числе обладатели награды, демонстрируя высочайший профессионализм и мужество, продолжают работать в нынешних условиях, когда страна столкнулась с коронавирусом.

«Искренне благодарю вас, дорогие друзья, за самоотверженный, истинно подвижнический труд. Хочу подчеркнуть, что российское медицинское сообщество достойно ответило на нынешние вызовы», — сказал президент.

Он добавил, что колоссальный опыт, полученный в борьбе с пандемией COVID-19, будет востребован и в дальнейшем — в развитии науки, повышении качества оказания медпомощи и укреплении конкурентных преимуществ отечественной системы здравоохранения.

В апреле Путин предложил установить 28 числа месяца День работников скорой помощи в России. Он отметил, что эта дата в стране отмечается неофициально, но традиционно поздравил врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок и водителей экипажей с их профессиональным праздником.