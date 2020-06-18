Собчак публично оскорбила Рудковскую

Москва, 18 июня. Популярная телеведущая Ксения Собчак публично оскорбила музыкального продюсера Яну Рудковскую, причислив ее к представительницам древнейшей профессии.

Собчак стала участницей YouTube-шоу Comment Out. По правилам программы журналистка должна выполнить задание: позвонить знаменитости и задать ему провокационный вопрос.

Жертвой Собчак стала Рудковская. Теледива позвонила продюсеру и сообщила, что находится якобы в студии «Эха Москвы», где обсуждается тема проституции.

«Сегодня со слушателями обсуждаем тему «Легализация проституции в России». Яна, мы хотели у тебя узнать: если ее (проституцию. – Прим. ФАН) легализуют, ты будешь работать как самозанятая или по ИП?» — поинтересовалась у подруги Собчак.

Ведущая была уверена, что продюсер жестко отреагирует и даже ответит нецензурными словами. Однако Рудковская просто бросила трубку.

Теперь ведущая думает, что отношения со светской львицей у нее испорчены. Журналистка призналась, что «даже покраснела впервые в жизни».

В программе телеведущая прошлась не только по Рудковской, но и по журналистке Тине Канделаки. Она упрекнула звезду в том, что та рекламирует спорт, хотя весит 70 килограммов. Сама же Собчак заверила, что ее вес не превышает 60 килограммов. Теледива, погладив свой живот, заявила, что у нее есть даже кубики.