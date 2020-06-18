В ДНР заявили, что от проделок Порошенко православный мир не может опомниться до сих пор

Бывший президент Украины Петр Порошенко развязал беспрецедентную этнически-религиозную ненависть и вражду в стране ради того, чтобы получить президентское кресло. Депутат Народного Совета ДНР Александр Мальков прокомментировал Федеральному агентству новостей ход судебного разбирательства преступлений экс-президента.

Проделки Порошенко

Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он рассказал на митинге своих сторонников перед зданием суда.

Суд должен избрать для Порошенко меру пресечения. Офис генерального прокурора подал ходатайство о заключении бывшего президента под стражу по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел по фактам вмешательства в судебную деятельность, легализации преступных доходов через офшоры, отмывания украденных у украинской армии денег, а также попытки свержения конституционного строя. При этом по большинству из них Порошенко проходит в качестве свидетеля. В мае же против него было возбуждено дело о государственной измене после публикации записей телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Вражда на религиозной почве

Как отметил Александр Мальков, сегодня Печерский суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса о мере пресечения для Петра Порошенко. Сам бывший президент Украины в попытках оправдаться выступил с политической речью, в которой множество своих преступлений он попытался выдать за победы. В том числе речь шла о создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

«То, что он как высший государственный деятель развязал беспрецедентную этнически-религиозную ненависть и вражду на Украине ради того, чтобы получить президентское кресло, он ставит себе в заслугу. До сих пор весь православный мир не может опомниться от того, что случилось на Украине. Будет ли за это судим Петр Порошенко? Это покажет время», — пояснил Александр Мальков.

Но, считает политик, результат судебного процесса станет показателем и отношения новой власти к религиозному вопросу на Украине.

«Если же превышение полномочий Петра Порошенко на его посту президента Украины останется безнаказанным, то это будет означать только одно. И тут действующая украинская власть в лице Владимира Зеленского предала ожидания своих граждан, так как является продолжателем дела своего предшественника по сеянию вражды и разжиганию ненависти на религиозной почве», — заключил Мальков.

Во время своего президентства Петр Порошенко активно способствовал созданию автокефальной церкви на Украине. В декабре 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители раскольничьих Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой затем вручил томос Константинополь.