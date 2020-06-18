Москва, 18 июля. Туристы рассказали о своих опасениях в путешествиях после открытия границ. Эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip провели исследование, в котором приняли участие 1700 пользователей. Исследование было посвящено вопросу открытия границ и восстановлению международного авиасообщения после завершения эпидемии коронавируса.

Согласно данным опроса, 44,4% респондентов выразили уверенность, что границы откроются ненадолго, после чего вновь будут закрыты. 26,6 опрошенных заявили, что после восстановления международного туризма повторного закрытия границ не произойдет. 29% не смогли предположить, как будут развиваться события в дальнейшем.

При этом 42% заявили, что отложить зарубежные поездки до конца года. 16% сообщили о готовности отдыхать в России. Около 18,5% заявили, что не готовы оставаться в России стране в ближайших шесть месяцев. Порядка 25% опрошенных затруднились с ответом.

28% участников опроса заявили, что намерены более тщательно выбирать страну при планировании заграничного отдыха. 24% признались, что не будут обременяться подобными вопросами при планировании отдыха.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 8,3 миллиона человек. От коронавируса погибло более 449 тысяч человек.

В России зафиксировано более 560 тысяч случаев, 7,6 тысячи человек скончались. 314 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.