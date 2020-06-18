МИД РФ требует оказать вывезенному из Либерии в США летчику Ярошенко медицинскую помощь

Москва, 18 июня. МИД РФ продолжает внимательно следить за судьбой российского гражданского летчика К.В. Ярошенко, схваченного в мае 2010 г. в Либерии и отбывающего наказание в американской тюрьме. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова во время брифинга 17 июня.

В МИД опасаются, что в условиях распространения коронавируса в США здоровье гражданина РФ, ущерб которому был нанесен еще в африканской стране, сейчас находится под угрозой.

«Здоровье россиянина серьезно подорвано, в том числе из-за пыток в ходе допросов в Либерии, где ему выбили зубы и повредили внутренние органы. Несмотря на это, администрация пенитенциарного учреждения, где он содержится, демонстрирует подчеркнуто пренебрежительное отношение к его обращениям за медицинской помощью. В частности, даже не выдает обезболивающие средства, чтобы облегчить сильную зубную боль», — сообщила пресс-секретарь министерства.

В МИД считают подобный подход неприемлемым и требуют от американских властей обеспечить россиянину должное лечение. Также в дипведомстве заявили, что Вашингтон должен проявить гуманизм и немедленно освободить россиянина и других несправедливо осужденных или задержанных граждан России.

Напомним, К.В. Ярошенко был арестован в мае 2010 г. в Либерии сотрудниками американского Агентства по борьбе с наркотиками. Россиянин подвергался пыткам, после чего был незаконно перевезен на территорию США. Американские власти осудили Ярошенко на 20 лет лишения свободы по обвинению, полностью построенному на показаниях подставных агентов спецслужб.