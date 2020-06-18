Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД РФ требует оказать вывезенному из Либерии в США летчику Ярошенко медицинскую помощь

154
0 Оставить комментарий

МИД РФ требует оказать вывезенному из Либерии в США летчику Ярошенко медицинскую помощь

Москва, 18 июня. МИД РФ продолжает внимательно следить за судьбой российского гражданского летчика К.В. Ярошенко, схваченного в мае 2010 г. в Либерии и отбывающего наказание в американской тюрьме. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова во время брифинга 17 июня.

В МИД опасаются, что в условиях распространения коронавируса в США здоровье гражданина РФ, ущерб которому был нанесен еще в африканской стране, сейчас находится под угрозой.

«Здоровье россиянина серьезно подорвано, в том числе из-за пыток в ходе допросов в Либерии, где ему выбили зубы и повредили внутренние органы. Несмотря на это, администрация пенитенциарного учреждения, где он содержится, демонстрирует подчеркнуто пренебрежительное отношение к его обращениям за медицинской помощью. В частности, даже не выдает обезболивающие средства, чтобы облегчить сильную зубную боль», — сообщила пресс-секретарь министерства.

В МИД считают подобный подход неприемлемым и требуют от американских властей обеспечить россиянину должное лечение. Также в дипведомстве заявили, что Вашингтон должен проявить гуманизм и немедленно освободить россиянина и других несправедливо осужденных или задержанных граждан России.

Напомним, К.В. Ярошенко был арестован в мае 2010 г. в Либерии сотрудниками американского Агентства по борьбе с наркотиками. Россиянин подвергался пыткам, после чего был незаконно перевезен на территорию США. Американские власти осудили Ярошенко на 20 лет лишения свободы по обвинению, полностью построенному на показаниях подставных агентов спецслужб.

Новости партнеров

Новости партнеров