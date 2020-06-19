Оксана Пушкина рассказала о законе, который защитит жертв сексуальных домогательств

Многие женщины в России сталкиваются с домогательствами на работе, в университете и даже в общественных местах. Однако до сих пор в российском законодательстве нет понятия «харассмент» (приставания на рабочем месте), а значит и защиты для тех, кто пострадал от подобных действий. В Госдуме намерены устранить эту несправедливость и уже работают над законопроектом «О сексуальных домогательствах». О серьезности проблемы и непростом пути ее решения в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала автор инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы Оксана Пушкина.

В 2019 году Международная организация труда при ООН приняла новую конвенцию. К ней прилагалась рекомендация по борьбе с насилием и домогательствами на рабочем месте. В документе впервые дали официальное определение насилию и домогательству в сфере труда. Под ним понимают поведение, действие или слова, которые могут повлечь за собой физический, психологический, сексуальный или экономический ущерб для работника. В конвенции также говорится, что подобное поведение может расцениваться как нарушение прав человека и представлять «угрозу равным возможностям».

В России проблему харассмента в целом не признают. В действующем законодательстве такого понятия нет, кроме ст. 133 Уголовного кодекса России — «Понуждение к действиям сексуального характера».

— Оксана Викторовна, вас называют одной из главных защитниц женщин в нашей стране. В 2018 году вы работали над поправками о харассменте в законопроект спикера Госдумы Вячеслава Володина о гендерном равенстве. Инициатива была отклонена, но вы не сдались. Расскажите, насколько распространена эта проблема в российском обществе?

— К сожалению, сексуальные домогательства — еще более скрытое явление, чем домашнее насилие. Ни полиция, ни чиновники, ни депутаты не знают, насколько оно распространено. Никакой, даже приблизительной статистики, по харассменту нет! Но таких случаев много и проблема носит системный характер.

— С чем, по вашему мнению, связано общественное замалчивание проблемы домогательств в России?

— Жертвы харассмента молчат, потому что часто винят себя в произошедшем. В обществе существует установка, что сексуальное влечение мужчины — это привилегия, таким знакам внимания нужно радоваться, пусть они и неприятны. В результате пострадавшие от сексуальных домогательств пытаются убедить себя в том, что все в порядке, что нужно забыть о случившемся, вытеснить этот опыт из памяти. Такое бегство от себя неизбежно провоцирует депрессию и психологические проблемы. Решать проблему нужно на государственном уровне, нам необходим закон, который защитит жертв харассмента.

— Расскажите, что для этого следует изменить в законодательстве?

— Совместно с адвокатом Шотой Горгадзе мы попытались разработать национальный законопроект о сексуальных домогательствах. В частности, нами планируется внесение изменений в КоАП и УК. При этом у нас есть рекомендации, которые предлагает ООН для всех стран, а также примеры международного законодательного регулирования и борьбы с харассментом.

— С какими проблемами вы столкнулись при работе над документом?

— Самое непростое в этой работе, как и в законе о семейно-бытовом насилии — это понятийный аппарат. Судебная и правоприменительная практика не знает дефиниции «сексуальное домогательство» или «домогательство». Мы находимся в начале процесса создания этого закона. Предложения поступают от некоммерческих организаций и от адвокатского сообщества, которые сталкиваются с этой проблемой постоянно, защищая потерпевших. Высказывались мнения о необходимости включения отдельной статьи о харассменте в законопроект «о гендерном равенстве». Но практика применения и многочисленные обращения от граждан, поступающие в мой адрес, говорят о необходимости дополнения существующих норм КоАПа и УК РФ.

— На каком этапе сейчас находится законопроект?

— При участии депутатов-соавторов, практикующих юристов, общественников и теоретиков права в Государственной думе создана рабочая группа по разработке законопроекта, который бы уточнил понятие «харассмент». Пока еще рано говорить о сроках, но мы надежды не теряем. Мы действуем в интересах общества, а общество, рано или поздно, своего добьется!