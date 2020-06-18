Донбасс сегодня: ДНР накрыла позиции ВСУ, украинские солдаты хотят бросить передовые

Донбасс, 18 июня. Защитники ДНР дали отпор противнику на юге республики. Голодающие солдаты ВСУ борются за качественное продуктовое снабжение. Американские волонтеры могли заразить коронавирусом украинских солдат. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки отмечены двумя обстрелами украинскими военными территории Донецкой Народной Республики на Горловском и Мариупольском направлениях. Стрельба велась из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Поздно вечером, 17 июня, Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением об обстреле Коминтерново на юге республики из минометов. Осколками 120-мм боеприпаса поврежден частный дом и хозяйственные постройки во дворе. Огонь корректировался с помощью беспилотника.

Украинские силовики, стреляя в жилой дом, понимали, куда целятся, поскольку задействовали БПЛА. Защитники республики нанесли ответный удар. Тяжело ранен солдат ВСУ.

Боеприпас взорвался в руках украинских солдат

Источник в штабе оперативно-тактической группировки «Восток» сообщил дончанам об инциденте на передовых украинской армии. Тяжелые ранения верхних конечностей получили два солдата 54-й механизированной бригады, которые неумело пытались закрепить боеприпасы на беспилотник.

ЧП произошло после приказа командующего ОТГ «Восток» Соколова применить ударные БПЛА для обстрелов ДНР. Командирам роты и взвода, где проходили службу солдаты, объявлены выговора за отсутствие контроля при выполнении подчиненными опасных работ.

На Мариупольском направлении работает комиссия штаба ООС

Личный состав ВСУ неоднократно жаловался на горячую линию Минобороны о некачественном продовольственном обеспечении. Для выяснения причин в 53-ю бригаду прибыла комиссия продовольственной службы штаба Объединенных сил. Проверяющие установили, что подвоз воды в бригаду проводится с нарушением санитарных требований, а продуктами часть обеспечивается не в полном объеме.

Итоговый отчет комиссии направлен в прокуратуру Украины для возбуждения уголовного дела. Личный состав 53-й бригады в социальных сетях угрожает своим командирам, что в случае, если не наладится снабжение продуктами, последует коллективная жалоба в военную прокуратуру, а рядовые и офицеры покинут передовые позиции.

Солдаты ВСУ заразились коронавирусом после прибытия американских волонтеров

Волонтеры американской организации «Дух Америки» передали в 30-ю бригаду медицинские маски, после чего выяснилось, что четыре солдата бригады одновременно заболели коронавирусом, рассказали в Народной милиции ЛНР. Комбриг Иван Гараз организовал встречу активистов с личным составом. Раздачу американских масок снимали фотографы. Четверо военнослужащих, которые контактировали с прибывшими волонтерами, в один день госпитализированы с признаками инфицирования коронавирусом.

Полиция выявила у скупщиков военное имущество

В Передельском Луганской области полиция во время профилактического рейда задержала нескольких скупщиков краденых вещей, у которых обнаружили военную амуницию и слитки драгметаллов, полученных после переплавки элементов электроники военной техники. В хищении подозревается личный состав 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Командование северной оперативно-тактической группировкой направило в часть проверку, которая должна выяснить размеры краж и проверить списание рабочего имущества связистов.