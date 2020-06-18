Бюджетники из регионов будут получать как москвичи, если правительство оплатит разницу

Санкт-Петербург, 18 июня. По мнению ректора ЛГУ Станислава Еремеева, в вопросе выравнивания уровня доходов и зарплат в разных регионах страны необходимо сочетать экономические возможности субъектов с разумной дотационной политикой федерального центра. Об этом он заявил в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Почему за одну и ту же работу в разных регионах РФ платят по-разному?».

«С точки зрения конституционного права, вся территория РФ должна иметь общие стандарты оплаты труда. Однако у регионов разные возможности. Некоторые не обладают ресурсной базой, поэтому им помогает распределение федеральных трансферов. Сильным регионам нужны стимулы. Действовать нужно гибко — обеспечивать единые стандарты, с одной стороны, и эффективные регионы делать локомотивами развития — с другой», — заявил эксперт.

По мнению экономиста, кадровая проблема, с которой столкнулась система российского здравоохранения в период коронавирусной пандемии, ставит вопрос об адекватном размере заработной платы врачей, чтобы в будущем избежать оттока кадров из отрасли. То же касается и других бюджетных сфер профессиональной деятельности. Однако здесь требуется гибкая бюджетная политика.

«Страна у нас огромная, и, если всем платить одинаково, нагрузки регионов окажутся выше бюджетов. Денег не хватит», — считает ректор ЛГУ.

Одновременно излишняя помощь дотационным регионам может привести к усилению их желания жить на пособия.

«Надо понимать, что мера эта нужна, но, чтобы пособия не создавали социальный паразитизм. Видели на ряде стран — желание трудиться пропадает, поскольку есть неплохие пособия», — отметил эксперт.

Реальную помощь, считает Еремеев, смогло бы оказать активное стимулирование правительством регионов-доноров: делегирование им преференций по созданию особых экономических зон, льгот, прав тратить деньги.

Комментируя тему более высокого налогообложения богатых граждан, ректор ЛГУ заявил, что здесь ситуация тоже не очевидна.