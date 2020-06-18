Малышева похвасталась результатом экстремальной диеты

Москва, 18 июня. Известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева показала результат десятидневной экстремальной диеты.

Через несколько дней в России будут отмечать День медицинского работника. По этому случаю Малышева выбрала необычное белое платье. Однако своим видом в нем врач осталась недовольна.

Телеведущая призналась подписчикам в Instagram, что за время самоизоляции набрала лишний вес. А так как до мероприятия остались считанные дни, она решилась на экспресс-диету.

«Мой результат – минус 3,1 килограмма! За десять дней! Мне было трудно! Я возвращаюсь к нормальному правильному питанию!» — написала Малышева.

Отметим, что доктор подробно описывала рацион каждого дня во время выбранной ею диеты. Например, один из них состоял исключительно из ягод и кефира.

Некоторые подписчики в комментариях под постом, где Малышева похвасталась результатом своих усилий и попозировала в новом платье, забеспокоились, как бы такая экстремальная диета не сказалась на здоровье 59-летней ведущей. Большинству, однако, понравился как наряд, так и внешний вид доктора.

Ранее британские диетологи из центра Cambridge Weight Plan дали советы, как сбросить вес за 14 дней после самоизоляции. Они посоветовали придерживаться средиземноморской диеты, потреблять достаточное количество воды, чая, травяных отваров и кофе и полностью отказаться от алкоголя, сладостей и избыточного потребления соли.