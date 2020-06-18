Доброволец поделился ощущениями после введения вакцины от коронавируса

Москва, 18 июня. Доброволец, участвовавший в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, поделился ощущениями после прививки.

Министерство обороны России в четверг сообщило, что сегодня вакцинацию прошла группа из 18 российских военных. По информации оборонного ведомства, первой половине группы был введен один компонент, второй — другой.

Первые сутки участники эксперимента будут осматриваться врачами через полчаса, два часа, шесть часов и 12 часов после вакцинации. Добровольцев будут полностью осматривать и собирать у них жалобы на состояние.

Один из добровольцев поделился впечатлениями после вакцинации, сообщил ТАСС.

«Все отлично, обычный укол, ни боли, ничего не чувствую. Я ничего такого героического в этом не вижу», — сказал он.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира, в том числе Россию. В мае Всемирная организация здравоохранения объявила, что Россия вышла на плато по распространения коронавируса, указал РИАМО.

В начале лета Минобороны РФ объявило, что для клинических испытаний вакцины были отобраны две группы добровольцев: в одну попали военные, в другую — гражданские. В группу добровольцев-военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Среди отобранных в группу военных есть десять медицинских работников.

Исследования проводились в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России, напомнил Infox.ru.