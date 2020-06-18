Колумбийские артисты призывают не забывать о профилактике коронавируса. ФАН-ТВ

Коронавирус размером с человека разгуливает по улицам колумбийского города Медельин. Он танцует и декламирует кричалки. За ним охотятся супергерои в масках и с антисептиком. Такие уличные театральные представления устраивают местные артисты, чтобы показать жителям, что расслабляться еще рано, нужно соблюдать меры предосторожности.

«Инструктируя граждан, мы изменяем их привычки, поведение. Демонстрируем то, что нам нужно продолжать носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и мыть руки», — комментирует выступление артистов представитель местной администрации Мария Антония Перес.

В городе Медельин зарегистрирован 741 случай коронавирусной инфекции. Всего же в Колумбии с начала распространения вируса выявлено свыше 57 тысяч случаев, около двух тысяч человек погибли.