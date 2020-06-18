Главные новости 18 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 18 июня.

Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками секретами красоты на самоизоляции. Судзиловская сразила поклонников фотографией в бикини.

Актер, сыгравший в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил артист Михаил Ефремов. Актер сериала «Бригада» прокомментировал скандальное ДТП с Ефремовым.

Ему было 56 лет. Умер актер и режиссер Олег Борецкий.

План отказаться от плоской шкалы подоходного налога в РФ уже поддержала фракция «Единой России» в Госдуме. Хазин о налоге на богатых: Максимально разозлят людей при минимальном эффекте для бюджета.

В ПФР напомнили пенсионерам о дополнительных начислениях, которые положены отдельной группе пенсионеров. Сотрудники ПФР рассказали, как пенсионеры могут получить дополнительную выплату.

По мнению Зарубиной, Норкина не берегла здоровье и, вероятно, страдала от «дисбаланса в эмоциях». Певица Ольга Зарубина выдвинула свою версию смерти Юлии Норкиной.

Иван Карасев рассказал о диагностировании рака тонкой кишки. Онколог назвал пять главных симптомов рака кишечника.

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова в Москве, сообщил осведомленный источник. Неизвестный открыл стрельбу на севере Москвы.

С 19 июня в России начинают действовать новые правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком. Расчет больничных и пособий в РФ изменится с 19 июня.

Еще 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб. В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом.