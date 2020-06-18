Психологи объяснили танец российских школьниц в бикини у мемориала Победы

Для того, чтобы оценивать танец школьниц в бикини у мемориала Победы, необходимо понимать мотивацию подростков, то, чем они руководствовались. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявили психолог Людмила Суздальцева и детский психолог Ирина Попова.

Танец у мемориала

В Калуге у мемориала Победы две школьницы станцевали в бикини, сняв свой танец на видео и опубликовали в социальной сети Tik Tok.

На записи видно, что две школьницы танцуют в фонтане под музыку.

Видеоролик заинтересовал МВД. В данный момент ведомство ведет проверку.

«Все зависит от мотивации»

Людмила Суздальцева назвала инцидент эпатажем, который свойственен подросткам.

«Ну станцевали, и станцевали. Нужно спрашивать о мотивации девочек. Кто может сказать, что происходит в голове у другого человека? Тем более у подростка. У них сейчас сложный момент. То ли сидели дома, то ли их выпустили сейчас, то ли продолжают сидеть. Может, у них какие-то экзамены идут. Может, грядет годовщина Великой Победы и таким образом они хотели сказать, что для них это большой праздник. И они вот так чтят память героев. Здесь все зависит от мотивации и самих детей. Это может быть абсолютно невинный поступок. Они же не помочились на памятник. Да, станцевали в бикини, но не голые же», — пояснила Суздальцева.

Ирина Попова согласна с коллегой, и уверена, что «не нужно раздувать из мухи слона».

«Дети не подумали. Скорее всего, им просто было жарко. Скандал притянут за уши. Все озверели от этих посиделок дома. Тем более, это такой возраст, когда у ребенка в поведении очень много спонтанности. Не нужно здесь искать какой-то логики. Это была спонтанная реакция», — заключила Попова.

Напомним, 16 июня семеро россиян из города Березовский Свердловской области также станцевали возле Вечного огня и стали фигурантами уголовного дела о реабилитации нацизма и публичном осквернении символов воинской славы (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). Как пояснила региональная прокуратура, на одном из участников была футболка с изображением нацистской символики. Ведомство сообщило, что зафиксировало факты «умышленно вызывающего поведения по отношению к символам воинской славы».