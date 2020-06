Болтон: Трамп на встрече с Ким Чен Ыном больше заботился о позировании, чем о переговорах

Вашингтон, 18 июня. Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном больше заботился о позировании для фото, чем о переговорах с коллегой. Об этом заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

«Был сделан значительный акцент на позирование для фото и реакцию прессы на это, и слишком мало или вообще никакого внимания не уделялось тому, как влияют такие встречи на переговорную позицию США», — обвинил он Трампа в интервью телеканалу ABC News.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. После него лидеры государств очно общались еще дважды, одна из встреч прошла на территории демилитаризованной зоны между Южной Кореей и КНДР в Пханмунджоме.

Недавно Болтон завершил книгу воспоминаний о работе с Трампом под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Полностью она должна быть опубликована 23 июня, однако в Сети уже можно найти некоторые выдержки.

Выход книги неоднократно откладывался, поскольку в Белом доме опасались, что автор расскажет в ней секретные сведения.

Болтон в книге утверждает, в частности, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на президентский пост. В Минюсте США подали в суд на экс-советника в связи с готовящейся публикацией. Власти обвиняют его в нарушении обязательств, которые тот взял на себя, став помощником главы государства, а именно в раскрытии конфиденциальной информации.