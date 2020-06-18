Жертва стрельбы в Москве оказалась сестрой известной художницы

Москва, 18 июня. При стрельбе в Москве погибли мать, сестра и сын известной художницы и дизайнера Инны Макаганчук. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По данным ФАН, в результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе мать художницы Светлана, сестра Елизавета и сын Матвей.

Сестра дизайнера, 22-летняя Елизавета, была моделью из дома дизайнера Вячеслава Зайцева. Самой Макаганчук в момент стрельбы в квартире не было.

Стрельба произошла в четверг в жилом доме на улице Приорова, 38. В гости к девушке пришел мужчина, который и устроил стрельбу. Всего было произведено около шести-семи выстрелов. Мужчина скончался.

Причина инцидента уточняется. На месте находятся правоохранительные органы и медики скорой помощи.

Это не первый инцидент со стрельбой в Москве на текущей неделе. 15 июня мужчина выстрелил в сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте. Полицейские в ответ применили оружие. Как сообщил источник ФАН, сотрудники ДПС получили серьезные ранения и были госпитализированы.