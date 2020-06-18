Сарбата, 18 июня. Террористы ИГ1 (запрещено в РФ) разбивают новый лагерь в ливийском городе Сабрата, находящемся под контролем боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом в Facebook сообщает новостной портал Comines 24 original.

По полученным данным, боевики террористической организации ИГ строят базу в районе, где расположены исторические памятники Сабраты. Сейчас там находится несколько сотен радикалов разных национальностей, порядка 500 из них проходят подготовку перед участием в боестолкновениях. Отмечается, что джихадисты готовятся к быстрому развертыванию сил и нападению на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Сабрата, как и ряд других западных городов Ливии, была захвачена боевиками ПНС 13 апреля. Командовали разрозненными группировками турецкие военнослужащие, которых, помимо джихадистов ПНС, поддерживали члены различных исламистских и террористических организаций. После этого по этим городам прокатилась волна грабежей, похищений, а полицейские участки были сожжены. Радикалы ПНС выпустили из тюрем осужденных преступников и террористов ИГ и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ), заставив их примкнуть к рядам ПНС. В захваченные города стали возвращаться террористы, а флаги ИГ и «Аль-Каиды» взвились над ними.

«Министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага обратился к ливийцам после оккупации западного региона Ливии, заявив, что им нечего бояться. Но уже на следующий день в Сурмане были проведены публичные казни — погибло 14 гражданских лиц. При этом известно, что расправы учинили бандформирования, входящие в структуру «МВД» ПНС. Кроме того, боевики ПНС по приказу турецких кураторов устраняют всех ливийцев, неугодных Анкаре и выступающих против режима главаря ПНС Файеза Сарраджа. Сам он поблагодарил боевиков за «освобождение» Сабраты, проигнорировав все сообщения о преступлениях против мирных жителей и о казнях.

О том, что террористы ИГ, «Аль-Каиды» и «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещены в РФ) находятся в рядах бандформирований, подконтрольных лидеру ПНС Файезу Сарраджу, известно давно. Они наводнили страну после вмешательства НАТО в дела государства, что послужило началом кровопролитного кризиса, который продолжается до сих пор. Немаловажную роль в этом сыграл и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер, рассчитывая поживиться природными богатствами Ливии, переправляет террористов в страну воздушными и морскими путями для участия в боях на стороне ПНС, основные маршруты уже были раскрыты международными наблюдателями и журналистами Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно о прибытии в Ливию очередной партии джихадистов из Сирии. По данным ЛНА, Анкара перебросила в Ливию более 17 тысяч наемников из Сирии, среди них присутствует большое количество боевиков из ИГ, «Аль-Каиды» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в РФ). Вербовщики также активно привлекают несовершеннолетних, обещая им большие деньги за участие в боях на стороне боевиков ПНС. Эрдоган давно использует террористов в других странах, о чем имеется немало свидетельств.

При этом в самой Турции СМИ находятся под жестким контролем режима Эрдогана. Всех журналистов или общественных деятелей, в критической форме оценивающих внешнюю политику Анкары, привлекают к уголовной ответственности. За последние несколько лет в стране арестовали более 300 сотрудников СМИ, 180 из них все еще находятся в тюрьме.

1 Организация запрещена на территории РФ.