РФС проведет расследование после заражения игроков «Ростова» коронавирусом

Москва, 18 июня. Российский футбольный союз (РФС) проведет совместное с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) расследование вспышки коронавирусной инфекции среди игроков ФК «Ростов». Проведение проверки на пресс-конференции анонсировал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

В среду, 17 июня, пресс-служба ростовского клуба сообщила о введении в команде двухнедельного карантина в связи с положительными результатами теста на пневмонию COVID-19 у шестерых футболистов. Завтра, 19 июня, «Ростов» должен сыграть матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

«Все прошло не так, как нам хотелось бы, случай с «Ростовом» — ЧП. Мы понимали, что вирус рядом с нами. Регламент, который нами был разработан, должен минимизировать риски. Совместно с ФМБА будет проведено расследование, никто не знает, сколько мы будем в таких реалиях», — заявил Алаев.

Напомним, розыгрыш чемпионата России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса. В середине мая РФС объявил о возобновлении игр с 19 июня. Согласно новому графику, первенство должно завершиться 22 июля.

Напомним, эпидемия коронавирусной инфекции началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. В середине марта ВОЗ признала вспышку пневмонии нового типа пандемией.