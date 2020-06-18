В Центральном музее ВС РФ выставили вещи советских военачальников

Москва, 18 июня. Выставка «Полководцы Победы», рассказывающая о выдающихся советских военачальниках, открылась в Центральном музее Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В экспозиции, приуроченной к 75-летию Победы, представлены материалы о выдающихся советских военачальниках — одиннадцати кавалерах ордена «Победа», а также обо всех маршалах Советского Союза, главных маршалах родов войск, маршалах родов войск и генералах армии, имена которых связаны с ключевыми военными операциями Великой Отечественной войны.

«В основе экспозиции — подлинные предметы: боевые знамена, образцы боевого оружия, а также документы и вещи знаменитых полководцев из фондов Центрального музея ВС РФ», — сообщили в военном ведомстве.

Это вещи маршалов Советского Союза Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Родиона Малиновского, Фёдора Толбухина, Леонида Говорова, Семена Тимошенко и Кирилла Мерецкова.

Посетители Центрального музея Вооруженных сил впервые увидят форму генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина и другие экспонаты из Музея истории военной формы одежды: мундиры военачальников и полные комплекты их наград (в муляжах), уточнили в Минобороны.

Подготовлены и две уникальные композиции: «Кабинет Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина» и «Командующий Парадом Победы Георгий Жуков на Красной площади».

Выставка будет работать для всех желающих до 7 декабря 2020 года.