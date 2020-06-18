В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико

Минск, 18 июня. Белорусские правоохранители задержали претендента на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. Об этом сообщил глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.

По его словам, бывший глава Белгазпромбанка Бабарико пытался оказать воздействие на свидетелей, а также скрыть улики преступления.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — сказал Тертель.

Он также добавил, что следствию удалось раскрыть схемы «отмывания» денежных средств, с помощью которых выводились крупные суммы в иностранные банки. В схеме был задействован латвийский банк ABLV.

«По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов», — отметил Тертель.

12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о задержании топ-менеджеров Белгазпромбанка. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Бабарико являлся главой Белгазпромбанка с 2000 года. В середине мая Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка, заявив о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии.