Стюардесса назвала «самую отвратительную» привычку пассажиров

Москва, 18 июня. Привычка пассажиров самолетов снимать обувь во время авиаперелета — самая отвратительная, призналась стюардесса Тони Луна. Об этом сообщило издание Daily Express.

Стюардесса предупредила, что снимать обувь не нужно не только из-за риска распространения по всему салону неприятного запаха, но и ввиду других определенных особенностей в случае аварийной ситуации.

«Во время чрезвычайной ситуации путь к выходу из лайнера могут блокировать обломки и другие предметы. Если ваши ноги не будут должным образом прикрыты, вам будет трудно добраться до безопасного места», — сказала женщина.

Другая бортпроводница также призвала пассажиров оставаться в обуви вплоть до прибытия в пункт назначения. По ее словам, пол в самолетах практически не моется, особенно в туалетных комнатах.

Ранее бывшая бортпроводница Хизер Пул написала целую книгу о работе на борту. Больше всего ее раздражало, когда пассажиры заказывали диетическую колу. Как оказалось, напиток пенится сильнее остальных, и в этом его сложность. Проблемы также возникали, когда нужно было налить лимонад и добавить в стакан лед. По словам Пул, пока она наливала пассажиру стакан диетической колы, она могла обслужить трех человек.