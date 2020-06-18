Турецкая операция в Ливии и фактор НАТО

В условиях ливийского кризиса пересеклись интересы четырех стран, входящих в состав Североатлантического Альянса. Главный приз — контроль над нефтяными месторождениями, которые по запасам занимают первое место среди африканских стран. На правах лидера НАТО США стараются объединить сражающихся между собой союзников, разыгрывая карту «Российского вмешательства».

Текущее развитие событий в Ливии вокруг Сирта и турецкой операции в Триполитании, помимо прочего, выявило серьезные противоречия внутри НАТО. Организация, которая была практически монолитно единой в вопросе незаконной агрессии против суверенной страны в 2011 году и которая напрямую ответственна за то, что там с тех пор происходит, никак не может сформировать некую единую позицию, которая бы отражала консолидированное мнение блока.

С 2011 года в Ливии действовали военные контингенты США, Британии, Франции, Италии. Позднее, в том или ином виде к действиям в Ливии подключились Греция и Турция. Для США Ливия находилась в зоне действия Африканского командования армии США, которое до 2019-го года имело основной целью борьбу с терроризмом на Африканском континенте (лишь недавно, цели были переориентированы на борьбу с китайским и российским влиянием). Хаос в Ливии, который в том числе привел к гибели американского посла в Бенгази, оказывал влияние на внутреннюю политику США, но с точки зрения наведения порядка в Ливии, США особых усилий не предпринимали, тем более что нарастающий антропоток льющийся из Африки через Ливию в ЕС, фактически ослаблял одного из потенциальных стратегических конкурентов.

На этом фоне, еще с середины «десятых» резко усилилась роль Франции и Италии, которые продвигали интересы своих нефтяных компаний, рассчитывая поживиться на ливийской нефтедобыче. К 2019-му году, Франция сделала ставку на Хафтара, который согласился обеспечить интересы французской корпорации Total, в то время, как итальянская корпорация ENI опиралась на договора, заключенные с ПНС Ливии и Сарраджем. Как не трудно догадаться, это обуславливает текущие действия Франции и Италии по поддержке Хафтара и Сарраджа, так как поражение одного из них будет означать финансовые потери для нефтегазового сектора одной из сторон, которые обеспечивались на протяжении многих лет. Еще в 2018-2019 году это противостояние начало выливаться в прессу, когда стороны начали публично обвинять друг друга в «агрессивной политике в Ливии», когда фактически один член НАТО обвинял другого члена НАТО, что в стране, разрушенной НАТО, ведется война за вытеснение одного из членов НАТО из нефтегазового бизнеса.

В 2019-м году в этот клубок противоречий начала влезать Турция, которая копируя приемы российской политики в Сирии, заключила договор с международно-признанным правительством Ливии, ввела туда на законных основаниях войска и стала заниматься вопросом обеспечения своих нефтегазовых интересов и создания постоянной военной инфраструктуры в Триполитании. Естественно, что Турция, поддерживающая Сарраджа, нашла полную поддержку у Италии, которая также была не заинтересована в поражении ПНС Ливии.

Столь же очевидно, что такая смычка Турции и Италия создает дополнительные проблемы для Франции, которая не смогла в союзе с другими спонсорами Хафтара, добиться его военной победы и укрепления влияния Total в Ливии. Поэтому на фоне наращивания турецкого военного присутствия в Ливии, Франция публично осуждает агрессивную политику Турции, так как она напрямую угрожает французским экономическим интересам.

Здесь Франция нашла полную поддержку со стороны Греции, отношения которой с Турцией за последние 2 года резко ухудшились – спор о шельфовой добыче вокруг Кипра, ливийско-турецкий договор о нефтедобыче (который осудили США, Греция и Египет), нападение волн беженцев на границу Греции с подачи турецких государственных органов, старая проблема Северного Кипра – все это отравляло отношения двух «союзников по НАТО».

Появление турецких войск в Ливии, не только внесло коррективы в ход Ливийской войны, где Греция поддерживала Хафтара, поставляя ему военную технику. Появление военных баз Турции в Триполитании и ливийско-турецкие договора о нефтедобыче на шельфе, Греция напрямую воспринимает как угрозу своей национальной безопасности и именно поэтому министр обороны Греции начал рассуждать о сценариях, где допускается возможность прямого столкновения между греческой и турецкой армией. Также Греция незамедлительно поддержала Каирскую декларацию, которая должна дать Хафтару необходимую передышку, чтобы тот смог оправиться после отступления от Триполи и Тархуна.

В итоге, к июню 2020-го года сложилась ситуация, когда как минимум 4 страны НАТО прямо или косвенно втянуты в Ливийскую войну, при этом они поддерживают противоположные стороны, то есть можно даже говорить о том, что они ведут «войну по доверенности» между собой.

На фоне этой предельно странной для НАТО ситуации, руководство Альянса напрямую не поддерживает одну из сторон (хотя и подтверждая легитимность Сарраджа), но призывает стороны к переговорам в Римском или Берлинском форматах. Консолидированной позиции НАТО в поддержку операции Турции препятствует позиция Франции и Греции, без которых невозможна поддержка действий Турции со стороны альянса, хотя Анкара неоднократно запрашивала более активную поддержку НАТО по поддержке «законного правительства Ливии».

Разумеется, все это не способствует консолидации НАТО и создает опасные линии разлома. Поэтому Вашингтон, также присоединился к поддержке Каирской декларации и осудил ливийско-турецкий договор о шельфовой добыче, потому что действия Турции влекут рост антагонизма внутри НАТО и играют на руку другим стратегическим игрокам вроде России и Китая.

Отсюда и массированная информационная кампания со стороны США и Британии против России, которую пытаются сделать ответственной за то, что происходит в Ливии и перевести стрелки с междоусобицы внутри альянса на «тлетворное российское влияние». К этой же компании стоит отнести и заявления со стороны AFRICOM о якобы российских самолетах на авиабазе Джуфра. Самолеты советских моделей последовательно пытаются связать с РФ, а вбросы о таинственных МиГ-29 и Су-24 появляются с завидной регулярностью. С точки зрения США, ситуативные сделки России и Турцией продолжают представлять серьезную опасность для НАТО, так как Россия может потворствовать тем турецким амбициям, которые толкают ее не просто к очередному конфликту с соседями, но прежде всего к конфликтам с странами НАТО. В текущем виде, Турция находится в плохо скрываемом конфликте с Францией и Грецией. В результате, вместо «евроатлантического единства» мы видим «евроатлантическую фракционность», где участники, забыв про пафосные фразы про свободу и демократию, реализуют свои военно-политические и экономические интересы как за счет третьих стран, так и за счет союзников по НАТО. Турция тут конечно является главным катализатором этой фракционности, так как именно ее действия резко поменяли баланс в Ливийской войне и вынудили спонсоров Хафтара занять более активную позицию, жесткость которой как правило пропорциональна масштабу интересов в Ливии.

С точки зрения Турции, жесткая и агрессивная позиция в текущих условиях позволяет Анкаре рассчитывать на уступки со стороны спонсоров Хафтара (отсюда и попытки выторговать Сирт и авиабазу Аль-Джуфра), но это очень скользкая дорожка, так как чем активнее Турция давит в Ливии, тем активнее поднимается тема сопротивления турецкой экспансии в Северной Африке и Восточном Средиземноморье, куда могут быть вовлечены не только Франция и Греция, но и Египет, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Бахрейн, при том, что Турция ведет еще 2 кампании в Сирии и еще 1 кампанию в Ираке. В условиях слабеющей экономики, курс Эрдогана отдает авантюризмом, но пока что этот курс приносит успех. Но чем сильнее этот успех, тем сильнее будет противодействие ему, в том числе и внутри НАТО, что конечно вряд ли может устроить США, заинтересованными в сохранении текущего статус-кво, где роль европейских государств остается в большинстве случаев подчиненной интересам Вашингтона. Поэтому ливийские противоречия США будут пытаться сгладить, а позицию альянса развернуть от поддержки/осуждения Турции к борьбе с российским влиянием в Ливии.