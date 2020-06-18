ВОЗ оценит эффективность используемых при ВИЧ лекарств для борьбы с коронавирусом

Женева, 18 июня. Всемирная организация здравоохранения оценит эффективность комбинации лапиновира и ретиновира, которые используют при ВИЧ, в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказала главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, экспертная группа изучила большое количество лекарств и рекомендовала для клинических испытаний четыре или пять из них. Это гидроксилхлорохин, комбинация лапиновира и ретиновира, ремдесивир – лекарство, которое использовалось против лихорадки Эбола, а также лапиновир и ретиновир с интерфероном.

Однако эксперты выяснили, что использование гидроксилхлорохина не снижает уровень смертности, поэтому оно не может считаться эффективным средством от коронавируса. Как отмечает «Ридус», этот препарат уже десять лет используется для лечения малярии и ревматоидного артрита.

Теперь специалисты рассматривают комбинацию лапиновира и ретиновира.

«Если эффект есть, то мы хотим, чтобы наши пациенты получили это лекарство. Но если нет, мы хотим, чтобы все знали, что нет нужды продолжать», — объяснила Сваминатан.

По ее словам, предварительные оценки ВОЗ даст в ближайшее время.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Из страны инфекция быстро распространилась по остальным государствам. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше восьми миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 450 тысяч человек.

В России, как передает «ФедералПресс», зафиксирована 561 тысяча случаев коронавируса, общее число вылечившихся достигло 313 тысяч, а скончавшихся — 7,6 тысячи.