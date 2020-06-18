Британские ученые раскрыли главный секрет долголетия

Москва, 18 июня. Ученые из Кембриджского и Эдинбургского университетов выяснили, как избежать преждевременной смерти. Об этом сообщает медицинский журнал Lancet Global Health.

Британские ученые провели исследование, в котором приняли участие более 160 человек. Участники исследования выполняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения по физической активности. Еженедельно испытуемые уделяли не менее 150 минут аэробным упражнениям, благодаря которым мышцы черпают энергию из кислорода.

При выполнении таких упражнений сердечный пульс не превышает 150 ударов в минуту. По итогам исследования было установлено, что подобные тренировки значительно снижают риск преждевременной смерти. Ученые отметили, что более трех миллионов человек ежегодно умирают из-за пониженной подвижности.

Ранее группа ученых из Великобритании, Италии и Австралии провели исследование, по итогам которого был обнаружен ген, отвечающий за процесс регенерации клеток сердца. По данным исследователей, после сердечного приступа в сердце погибает около миллиарда кардиомиоцитов — клеток сердечной мышцы. Потеря этих клеток делает сердце слабым, вызывая сердечную недостаточность и преждевременную смерть. Однако ученым удалось найти ген, который запускает процесс регенерации этих клеток.