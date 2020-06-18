Индийские и китайские военные сцепились в рукопашном бою на границе

Москва, 18 июня. Военнослужащие Индии и Китая столкнулись в рукопашном бою на границе двух стран. Солдаты отложили оружие и использовали только прутья, камни и кулаки.

По данным The Guardian, в результате столкновения погибли по меньшей мере 20 индийских солдат. Премьер Индии Нарендра Моди объявил минуту молчания. Моди подчеркнул, что Индия будет «защищать каждый камень своей территории».

Кроме того, в Индии отметили, что во время схватки Китай потерял около 50 солдат. В Пекине эту информацию не подтвердили. Министерство иностранных дел КНР заявило, что ситуация на границе остается стабильной.

Ранее стало известно, что Индия, Пакистан и Китай продолжают стягивать танки к линии контроля в спорном районе Ладакх около Кашмира. Страны выражают свои притязания на территорию, однако больше всего от этого страдают местные жители.

Ладакх и Кашмир расположены на северо-западе полуострова Индостан, границы региона не закреплены официально и являются предметом многолетних споров между Индией, Пакистаном и Китаем.