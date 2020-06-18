Экономику Ливии поделят турецкие компании

В Триполи 17 июня с незапланированным официальным визитом прибыла делегация министров из Анкары. Высокопоставленные гости обсудили с представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) участие турецких компаний в экономике западной Ливии.

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية سبل تنمية التعاون الثنائيhttps://t.co/oZZnGw72KC pic.twitter.com/3BdtiSsjWk — GNA Media (@GovernmentLY) June 17, 2020

Значимая встреча

Высокопоставленная турецкая делегация посетила Триполи 17 июня. В состав делегации вошли глава министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов Берат Албайрак, пресс-секретарь президента Ибрагим Калина, начальник разведки Хакан Фидан. Они встретились с главой ПНС Файезом Сарраджем, министром иностранных дел Мухаммедом Саяла и другими должностными лицами.

Уже по прибытии турецкой делегации домой, в Анкару, Чавушоглу заявил, что в ходе визита политики обсудили вопросы о прекращении огня и политическом урегулировании, а также о сотрудничестве в области энергетики.

Участие лиц первого ранга со стороны Анкары подчеркивает серьезность ее намерений закрепиться в западной Ливии. Еще в ноябре прошлого года Турция и Ливия подписали пакты о военном сотрудничестве, а также о границах в Средиземном море.

Финансовая подоплека

Договор о демаркации морских границ между Анкарой и Триполи врезается в экономические зоны Греции, Кипра, Египта и затрагивает энергетические интересы Израиля, который планирует протянуть газопровод по дну Средиземного моря. Поведение Турции раздувает тлевший до того конфликт с Афинами.

The Jerusalem Post подчеркивает, Эрдоган не скрывает своих целей. В краткосрочной перспективе он стремится захватить Сирт и прилегающие богатые нефтью районы вдоль побережья Средиземного моря. В конечном итоге Турция хочет, чтобы Хафтар был свергнут и исключен из дипломатического процесса, а Ливия, следовательно, превращена в нового турецкого союзника.

Небескорыстная помощь

Президент Турции не раз заявлял, что его страна готова осваивать шельф в Средиземном море и ливийские нефтеносные регионы. Интерес к энергоресурсам является не единственной причиной турецкой интервенции. Военные контракты, благодаря которым Эрдоган поставляет в Ливию вооружение, содержат значительные суммы. Ни для кого не секрет, что компанию Baykar Makina — производителя турецких дронов семейства Bayraktar — возглавляет зять турецкого лидера. Только один БПЛА обходится бюджету Турции примерно в 5-6 миллионов долларов.

Заинтересованные лица, входящие в ближайшее окружение Эрдогана, получают от подрядов колоссальные доходы. Бронетранспортеры, суда, самолеты — за все это расплачивается турецкая казна и незаконное правительство в Триполи.

На встрече министров также обсуждался проект восстановления промышленности Ливии. Заводы, которые разрушили турецкие беспилотники, теперь будут отстраивать турецкие же строительные компании. Начинает проявляться истинное значение турецкого участия в Ливии. За словами о мире и урегулировании все чаще проступает финансовая заинтересованность. Теперь экономику Ливии поделят между собой турецкие олигархи.

Североафриканское государство стало точкой пересечения властных и экономических амбиций Турции, ради которых Эрдоган готов поступиться добрососедскими отношениями с Европой. Кроме того, Ливия — это плацдарм для расширения влияния на Северную Африку. Турция поставила на кон очень много и неизвестно до чего может довести ее имперское честолюбие Эрдогана.