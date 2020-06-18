Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Экономику Ливии поделят турецкие компании

224
0 Оставить комментарий

Экономику Ливии поделят турецкие компании

В Триполи 17 июня с незапланированным официальным визитом прибыла делегация министров из Анкары. Высокопоставленные гости обсудили с представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) участие турецких компаний в экономике западной Ливии.

Значимая встреча

Высокопоставленная турецкая делегация посетила Триполи 17 июня. В состав делегации вошли глава министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов Берат Албайрак, пресс-секретарь президента Ибрагим Калина, начальник разведки Хакан Фидан. Они встретились с главой ПНС Файезом Сарраджем, министром иностранных дел Мухаммедом Саяла и другими должностными лицами.

Уже по прибытии турецкой делегации домой, в Анкару, Чавушоглу заявил, что в ходе визита политики обсудили вопросы о прекращении огня и политическом урегулировании, а также о сотрудничестве в области энергетики.

Экономику Ливии поделят турецкие компании

Участие лиц первого ранга со стороны Анкары подчеркивает серьезность ее намерений закрепиться в западной Ливии. Еще в ноябре прошлого года Турция и Ливия подписали пакты о военном сотрудничестве, а также о границах в Средиземном море.

Финансовая подоплека

Договор о демаркации морских границ между Анкарой и Триполи врезается в экономические зоны Греции, Кипра, Египта и затрагивает энергетические интересы Израиля, который планирует протянуть газопровод по дну Средиземного моря. Поведение Турции раздувает тлевший до того конфликт с Афинами.

Экономику Ливии поделят турецкие компании

The Jerusalem Post подчеркивает, Эрдоган не скрывает своих целей. В краткосрочной перспективе он стремится захватить Сирт и прилегающие богатые нефтью районы вдоль побережья Средиземного моря. В конечном итоге Турция хочет, чтобы Хафтар был свергнут и исключен из дипломатического процесса, а Ливия, следовательно, превращена в нового турецкого союзника.

Небескорыстная помощь

Президент Турции не раз заявлял, что его страна готова осваивать шельф в Средиземном море и ливийские нефтеносные регионы. Интерес к энергоресурсам является не единственной причиной турецкой интервенции. Военные контракты, благодаря которым Эрдоган поставляет в Ливию вооружение, содержат значительные суммы. Ни для кого не секрет, что компанию Baykar Makina — производителя турецких дронов семейства Bayraktar — возглавляет зять турецкого лидера. Только один БПЛА обходится бюджету Турции примерно в 5-6 миллионов долларов.

Заинтересованные лица, входящие в ближайшее окружение Эрдогана, получают от подрядов колоссальные доходы. Бронетранспортеры, суда, самолеты — за все это расплачивается турецкая казна и незаконное правительство в Триполи.

Экономику Ливии поделят турецкие компании

На встрече министров также обсуждался проект восстановления промышленности Ливии. Заводы, которые разрушили турецкие беспилотники, теперь будут отстраивать турецкие же строительные компании. Начинает проявляться истинное значение турецкого участия в Ливии. За словами о мире и урегулировании все чаще проступает финансовая заинтересованность. Теперь экономику Ливии поделят между собой турецкие олигархи.

Североафриканское государство стало точкой пересечения властных и экономических амбиций Турции, ради которых Эрдоган готов поступиться добрососедскими отношениями с Европой. Кроме того, Ливия — это плацдарм для расширения влияния на Северную Африку. Турция поставила на кон очень много и неизвестно до чего может довести ее имперское честолюбие Эрдогана.

Новости партнеров

Новости партнеров