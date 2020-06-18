В ОП назвали основную площадку распространения фейков о голосовании по поправкам

Москва, 18 июня. Количество фейков о голосовании по поправкам в конституцию увеличилось за последнюю неделю в шесть раз. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

По его словам, в течение последних двух недель было выявлено более полутора тысяч ложных сообщений о голосовании по поправкам.

«За последние две недели мы выявили свыше 1,5 тыс. фейковых сообщений. При этом есть не менее 15 оригинальных вбросов, которые потом уже творчески развиваются, тиражируются», — заявил Малькевич на заседании рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

Он также добавил, что основной площадкой для распространения фейков стал популярный ресурс TikTok.

«Во всем мире это развлекательные короткие видео, где танцуют, поют и дурачатся, но в России это тоже канал политических сообщений, причем негативной окраски и ложных», — отметил глава ФЗНЦ.

Общественник пояснил, что в этом направлении прослеживается «скоординированная работа» зарубежных изданий и СМИ, являющихся иностранными агентами.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Изменения основного закона затронут многие сферы, в том числе усилят социальную роль государства и закрепят его обязанность по охране общественного порядка.