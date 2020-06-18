Журналистка рассказала о жизни Крыма после открытия курортного сезона

Симферополь, 18 июня. Крымская журналистка раскрыла правду об обстановке на полуострове после открытия курортного сезона.

Журналистка сделала репортаж из Алушты и выяснила у туристов о прелестях отдыха на полуострове. По ее словам, уже на пути на южный берег Крыма стал заметен прирост туристов — появилось много автомобилей с номерами других регионов, а также Белоруссии и Украины. Однако на популярной у путешественников набережной пока что пустовато.

В курортном городе уже открыли кафе и рестораны, правда, их количество заметно сократилось. Путешественникам также предлагают морские прогулки, экскурсии и выезды на рыбалку. По словам журналистки, цены на развлечения по сравнению с прошлым годом увеличились. Повышение стоимости услуг объясняется следующим: «Дело в том, что на катер теперь пускают не больше пяти человек по санитарным нормам, а раньше можно было сажать по десять».

Туристы рассказали, что снимают жилье в частном секторе за 1300 рублей в сутки, при этом с них не требовали никаких справок и документов. Путешественники признались, что решили отправиться в Крым до официального открытия сезона, поскольку обеспокоены, что цены могут возрасти.

Репортер также узнала о скидках и акциях, которые действуют в крымских отелях, говорится в материале Kp.ru.

Напомним, из-за пандемии коронавируса отели, санатории и пансионаты были закрыты, но благодаря послаблению ограничений с 15 июня начался прием местных туристов. В июле Крым будет встречать туристов со всей России. Согласно новым требованиям, для заселения в санаторий туристам нужно предоставить справки об отрицательном тесте на коронавирус.