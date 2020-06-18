В Москве погибли четверо человек при стрельбе на севере Москвы. События дня. ФАН-ТВ

В Москве четыре человека погибли при стрельбе на севере Москвы Четыре человека погибли после стрельбы на севере Москвы. Как сообщает СК РФ, трагедия произошла в жилом доме на улице Приорова, 38. По предварительным данным, днем мужчина пришел в гости к женщине и в какой-то момент начал стрелять из неизвестного оружия. Соседи услышали звуки стрельбы и вызвали полицию. Вот что говорят очевидцы. «Потом еще подъезжали полицейские. И в итоге еще пошла стрельба, где-то выстрелов от трех и выше было.», — очевидец Руслан Семенов. По предварительным данным, среди погибших женщина и двое детей. Мужчина, который открыл огонь, покончил жизнь самоубийством. Информации о причинах конфликта на данный момент нет. На месте находятся правоохранительные органы и медики скорой помощи.

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Такое решение было принято по согласованию с Генеральной прокуратурой. Напомним, Telegram был заблокирован в апреле 2018 года по требованию Роскомнадзора из-за того, что представители сервиса не предоставили ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В ФСБ утверждали, что мессенджер был использован для организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Также отмечается, что в Роскомнадзоре позитивно оценили слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. Там также сказано, что ведомство готово взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков. К примеру, сейчас еженедельно удаляется примерно 2,5 тысячи материалов о суицидальном поведении, более тысячи (1,3) — экстремистского и террористического характера, 800 — пропагандирующих употребление наркотиков, а также 300 — с порнографическими изображениями несовершеннолетних.