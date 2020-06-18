Аналитики ожидают снижения уровня зарплат в Москве и повышения их в провинции

Санкт-Петербург, 18 июня. Повсеместная практика перевода сотрудников на удаленную работу, спровоцированная пандемией коронавируса, будет способствовать росту заработной платы квалифицированных работников в провинциальных городах. При одновременном падении уровня зарплаты в Москве. К такому выводу пришел основатель рекрутингового агентства SuperJob.ru Алексей Захаров в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Почему за одну и ту же работу в разных регионах РФ платят по-разному?», анализируя опыт деятельности собственной компании и общей картины на рынке труда в целом.

«Понятно уже, что для высококвалифицированных сотрудников, кто работал в Москве, информация не очень хорошая — их зарплаты повышаться не будут, а во многих случаях — упадут. Для регионов, опять же речь идет о высококвалифицированном персонале, который может и хочет работать удаленно, хорошая новость: их зарплаты «подтянутся» к московскому уровню», — прогнозирует основатель SuperJob.ru.

«В нашей компании, многие сотрудники IT из провинции уехали в свои регионы и работают удаленно. Пока им платим как москвичам, но все идет к тому, что рост зарплат прекратится, а где-то будет понижаться», — заявил Алексей Захаров.

По мнению эксперта, это будет способствовать и общему повышению уровня доходов граждан в провинциальных городах, поскольку за зарплатами работников определенных сфер деятельности идет рост и зарплат персонала, занятого в сфере услуг.

Анализируя развитие кризисных явлений, эксперт приходит к пессимистическим прогнозам.

«Активность работодателей упала на 60%, в отличие от того, что было в начале года. Сейчас она на уровне 55% от нормы. Падение прекратилось, сейчас идет прирост на уровне 1–2% в неделю. Это мы смотрим по вакансиям, по количеству компаний. Негативный тренд развернулся. Но уровень безработицы еще очень высокий, мы его оцениваем в 10 млн», — утверждает Захаров.

Заметим, согласно официальным сведениям Минтруда, число безработных в России на июнь 2020 составило 2,09 млн.

Причины безработицы, по мнению эксперта, кроются в снижении предпринимательской активности на фоне карантинных мероприятий, проводимых органами государственного управления.