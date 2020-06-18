Эксперты объяснили, от чего зависит рост доходов россиян

Благосостояние каждого россиянина — это едва ли не одна из самых важных задач государства. Высокие зарплаты очень часто являются причиной оттока населения из одного региона в другой. В России очень явно прослеживается разница доходов в различных субъектах для одной и той же профессии. В частности, работники бюджетных учреждений столицы и иных служб в месяц получают больше своих сограждан по стране. Схожая работа оценивается по-разному. Согласно данным Росстата, примерно три четверти россиян получают официальную зарплату ниже средней по стране.

В чем причина неравенства доходов по стране? От чего зависит будущая зарплата? Как оценивают труд в других странах? Кто в России может рассчитывать на индексации и дополнительные выплаты? На эти и другие вопросы попытались ответить эксперты — депутаты, экономисты, политологи во время эфира на тему «Доходы россиян. Почему за одну и ту же работу в разных регионах платят по-разному». Мероприятие прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Федеральное агентство новостей подготовило обзор трансляции.

Почему россияне имеют разные зарплаты?

За 2019 год средняя заработанная плата учителя в Москве 97 282 рубля, а в Твери 18 965 рублей. Такие результаты исследования Росстата в начале мероприятия привел генеральный директор ФАН Евгений Зубарев. Первый гость онлайн-эфира, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин назвал «ненормальной» такую ситуацию. Он высказал свое мнение по поводу причин дифференциации доходов по стране.

«Заработная плата зависит от социально-экономических возможностей региона. К примеру, в полиции зарплаты ровные — зависит от оклада, выслуги лет и региона службы. В регионах Крайнего Севера к заработку идет дополнительная надбавка, — пояснил депутат. — В Военно-морском флоте офицер в Санкт-Петербурге может получать 60 тысяч рублей, а в Петропавловске-Камчатском около 200. Поэтому все зависит от региона, сложности выполнения тех или иных задач. Что касается бюджетников, то у них тоже есть определенные оклады и надбавки, размер которых зависит от региона».

Парламентарий выразил уверенность, что разницу доходов необходимо сокращать за счет возможностей региона и помощи федерального центра. В свою очередь, основатель и президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров подчеркнул, что ситуация с заплатами у бюджетников примерно одинаковая по стране. Есть еще муниципальные и региональные государственные служащие, доходы которых уже зависят от развития региона. Это проблема очень сильно влияет на уровень образования и медицины в городах.

«Квалифицированные специалисты уезжают. Учитель в маленьком городке без собственной картошки жить не сможет», — сообщил эксперт.

При этом Захаров убежден, что если речь идет о доходах работников сферы образования и здравоохранения, то здесь государству следует приравнять зарплаты к единому федеральному стандарту. В реальной ситуации траты на образование снижаются последние десять лет, хотя его нужно ставить в приоритет.

«На закупку валюты государство тратит больше, чем на образование. За счет покупки американской валюты мы финансируем американское образование. Однако мы можем вкладывать средства в российское образование, потому что вложение в детей — это самая лучшая инвестиция относительно нефти, газа, армии. Образованное население в состоянии построить мощную армию, хорошую медицину и заработать на нефти. Необразованное население этого сделать не может, что мы и видим», — объяснил Захаров.

Зубарев напомнил, что президент России Владимир Путин издал майские указы, целью которых являлось выравнивание средних зарплат в российских регионах. Однако глава Superjob.ru констатировал, что за 20 лет таких документов было достаточно много и не один их них не выполнен.

«Чиновники всерьез не воспринимают такие предвыборные декларации. Но если взять программу развития образования, то в ней ставится задача — закрепление отсталости России в этой сфере. Из штанов сразу выпрыгивать не нужно, но надо ставить задачи не в плане рейтингов, а в плане достижения уровня жизни, повышения продолжительности жизни, доступности медицины», — сказал он.

Основатель портала Superjob.ru признался, что средний доход сотрудника компании — выше 100 тысяч. Такая зарплата гарантируется вне зависимости от региона. Сейчас почти все подразделения компании расположены в Москве, но вскоре для высококвалифицированных специалистов откроется возможность работать откуда угодно.

«Многие сотрудники, не являющиеся москвичами, на период самоизоляции переехали к себе в регионы и работают удаленно. Пока мы платим им, как москвичам, но на какой-то момент рост зарплат прекратится. Но для высококвалифицированных сотрудников, работавших в Москве, зарплаты понизятся и где-то даже упадут, а таких же работников из регионов зарплаты повысятся к московскому уровню. Если условно в Калуге будет больше программистов, получающих на 20–30% выше остальных, то эта разница будет распределяться в сфере услуг», — отметил Захаров.

Не мешайте бизнесу

Рассуждая о проблеме разницы доходов, генеральный директор ФАН предложил рассмотреть введение базового дохода на всей территории страны. На этот счет Захаров ответил, что если посмотреть реальность, то больше половины населения страны находится на том самом базовом уровне доходов.

«Все пенсионеры и бюджетники находятся на базовом доходе, а это значительная часть населения страны. Причем в государственном секторе, судя по показателям производительности труда, можно сказать, что большинство людей ничего не делает и также получает этот базовый доход, — говорит глава Superjob.ru — Однако какие-то чиновники контролируют несуществующий бизнес. В Москве на 100 бизнесменов проверка в год, а в Тульской области 100 проверок идет на одного бизнесмена. В регионах проверять некого, а задачи стоят, и чиновники не со зла идут и проводят проверку по пятому разу», — выразил мнение гость мероприятия.

В стране значительная часть экономики государственная и характеризуется низкой производительностью труда. Такая же ситуация на старых коммерческих предприятиях. Модернизация их запрещена из-за госполитики, потому что придется уволить много людей. Захаров заявил, что для улучшения ситуации не нужно «мешать работать бизнесу». Сейчас все разговоры о государственной помощи предпринимателям, по мнению эксперта, вызывают только раздражение, потому что это «профанация». К тому же в России очень высокие налоги. По его словам, общая налоговая нагрузка сопоставима со странами, где самые высокие налоги.

«Повышение этого всего еще на 2% — не принципиальная история. Я бы устроил прогрессивную шкалу налогообложения. Где-то люди прячут доходы, где-то нет, поскольку это вопрос администрирования и справедливости», — добавил эксперт.

Петербург теряет ежедневно миллиарды

К онлайн-эфиру подключился ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев. Разница доходов среди россиян, по его словам, это не «хорошо или плохо», а «данность», в которой все живут. У российских регионов есть разные возможности. В частности, есть регионы-доноры, которые не обладают ресурсной базой. Так или иначе федеральный центр всегда помогает субъектам страны, но одновременно нужно создать стимулы для «сильных регионов».

«Деньги ведь не берутся из ниоткуда, а формируются за счет экономической активности регионов. Поэтому должна быть гибкая тактика: с одной стороны, обеспечение единых стандартов [оплаты труда] по всей стране, с другой стороны, эффективные регионы должны быть локомотивами развития. Например, в случае с Ленинградской областью – изъятие средств не должно приводить к тому, чтобы менялась его привлекательность», — сказал Еремеев.

В сфере здравоохранения и образование должен быть такой уровень оплаты труда, который не приводил бы к уходу кадров, полагает экономист. Особенно эта проблема стала актуальной во время пандемии коронавируса. Еремеев подчеркнул, что сделать одинаковой зарплату во всех регионах для учителей и врачей очень сложно.

«Нагрузки на бюджет регионов окажутся выше его возможностей. Денег не хватит. Сейчас огромное изъятие региональных и федеральных бюджетов из-за пандемии. Например, Петербург ежедневно теряет миллиард в день из-за отсутствия туризма. И таких примеров масса, — объяснил доктор экономических наук. — Поэтому должна выстраиваться гибкая бюджетная политика».

Проблема социального неравенства в России пока что остается. Однако процент соотношения богатых и бедных не должен быть слишком большой, говорит экономист.

«Эта проблема должна решаться за счет налогов на сверхбогатство. Конечно, не все так просто. Есть поговорка: «Овцу нельзя стричь до бесконечности, иначе перестанет давать шерсть». Я считаю, во всем нужна мера. Проблема есть, ее решают при помощи поправок в конституцию, — сказал Еремеев. – Но нужно понимать, что есть примеры, когда высокий уровень поддержки может привести к усилению желания жить на пособия. Поэтому что мера эта нужна, но чтобы пособия не создавали социальный паразитизм. Иначе желание трудиться пропадает, поскольку есть неплохие пособия».

Федеральный центр лишен полномочий

Объясняя неравенство доходов, председатель совета всероссийской организации «Союза потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков заметил, что согласно конституции работа бюджетных организаций попадает под муниципальное урегулирование, а поэтому их финансирование полностью зависят от бюджета региона. Федеральный центр направляет только деньги на выплаты надбавок для учителей и врачей. Однако есть еще другая проблема, утверждает экономист: все школы подчиняются муниципалитету.

«Когда мы слышим, что нужно что-то изменить в школьном образовании, то у нас по закону, кроме как установить федеральный образовательный стандарт, Минпросвещение ничего сделать не может», — сказал он.

Пока никто тему изменения подчинения бюджетных организаций в Государственной думе или в каком-либо еще органе не поднимал, говорит Костиков. Сейчас мы пришли к проблеме, что федеральный центр не имеет полномочий в части решения региональных проблем.