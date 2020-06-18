Сирийские власти высоко оценили деятельность корреспондентов ФАН в Сирии

Дамаск, 18 июня. Министерство информации САР вручило благодарственную награду специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Нур Молхем за большой вклад в освещение ситуации в арабской стране.

Вручение благодарности проходило в Дамаске в условиях ограничений, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией.

Представители сирийского правительства поблагодарили специального корреспондента ФАН за репортажи из Алеппо, задокументированные кадры обстрелов жилых кварталов боевиками вооруженных группировок, в том числе террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ).

Не обошли вниманием сирийские власти репортажи о восстановлении разрушенной инфраструктуры, а также интервью с известными сирийцами. Вся работа арабского бюро ФАН — Нур Молхем, Мохамад Жарбуа и Ахмад Марзук — была по достоинству оценена сирийским правительством.

Отметим, что специальные корреспонденты Федерального агентства новостей работают в Сирии с 2016 года. За это время журналисты лично побывали при освобождении Пальмиры, зачистке Алеппо от боевиков и процессе подготовке бойцов Сирийской Арабской Армии для проведения спецопераций против террористов.

Команда ФАН — Кирилл Романовский, Степан Яцко, Сергей Чемеков, Альгис Микульскис, Александр Васильев и Александр Яремчук — сделала важный вклад в освещение событий в Сирийской Арабской Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.