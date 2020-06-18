Милонов уверен, что сторонники Ефремова добиваются отмены наказания давлением на суд

Москва, 18 июня. Сторонники Михаила Ефремова пытаются оказывать давление на суд, чтобы отмазать актера от наказания за ДТП. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он убежден, что все, кто высказывается в поддержку артиста, участвуют в беспрецедентной кампании, цель которой — повлиять на решение суда в сторону смягчения меры пресечения.

«Варианты по наказанию изложены в Уголовном кодексе [России]. Но поскольку УК — это, видимо, для кого-то другого, но не для знаменитого «адмирала» Ефремова, сейчас начинается беспрецедентная кампания по тому, чтобы оказывать давление, как это они любят, на суд», — сказал он в комментарии для iReactor.

По мнению Милонова, «дело Ефремова» в какой-то момент приобрело политический подтекст, ведь на его стороне выступают все либерально настроенные политические деятели. Однако они делают это не потому, что считают актера виновным или невиновным, а в связи с тем, что он такой же, как они.

«Они требуют не справедливого и объективного рассмотрения [дела], а рассмотрения предвзятого. То есть, желательно, чтобы Ефремов вообще не был наказан, потому что с точки зрения любого либерала их соратник априори невиновен. И мы видим, что так называемые либеральные идеи о равноправии, равенстве и равной ответственности для всех на деле получаются фикцией», — подчеркнул депутат.

Смертельная авария, виновником которой стал Ефремов, произошла больше недели назад. Проверка показала, что известный артист, который на большой скорости вылетел на встречную полосу, чем повлек гибель человека, находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Однако эти обстоятельства не помешали его сторонникам высказаться в его поддержку и даже заявить о необходимости сострадания актеру.

В частности, с такой позицией выступили певица Диана Арбенина, журналистка Ксения Собчак, актеры Гоша Куценко, Иван Охлобыстин и Алексей Панин. Последний вовсе заявил, что «таким артистам, как Ефремов, нельзя давать реальный срок».

Приняли сторону Ефремова и в либеральных кругах. Издание «Эхо Москвы» опубликовало мнение колумниста, утверждавшего, что актер был отравлен неким «эликсиром», который в бокал ему якобы плеснул официант или собеседник. В другом материале «Эха» появилась статья авторства Антона Ореха, с одной стороны, признавшего Ефремова виновным в гибели водителя, но с другой — возложившего вину на «плохие дороги», ответственность за которые несет правительство Москвы.

Ситуация с Ефремовым напоминает происходящее годом ранее вокруг дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревали в сбыте наркотиков. Однако отличие ситуации с Ефремовым состоит в том, что его вина в гибели Сергея Захарова очевидна. Поэтому, несмотря на былое признание и известность, он должен быть наказан по закону.