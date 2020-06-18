Бывший замглавы Кировской области просит ФСБ проверить Навального на экстремизм

Москва, 18 июня. Экс-замглавы Кировской области Сергей Карнаухов потребовал проверить на предмет экстремизма высказывания блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление бывший вице-губернатор подал в ФСБ.

Карнаухова заинтересовали слова Навального, сказанные 27 апреля в эфире радио «Эхо Москвы». Выступая в программе «Утренний разворот», глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иноагентом, заявил, что нынешнее руководство страны необходимо менять, возможно, насильственным путем.

«Нам пора оценивать деятельность оппозиции не с точки зрения обыденного мышления, а с позиции действующего законодательства, давая им адекватную, правильную оценку», — рассказал Карнаухов в интервью телеканалу RT.

Он также добавил, что заявление касается фабулы статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).