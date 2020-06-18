Избранный президент Бурунди досрочно вступил в должность после смерти бывшего главы страны

Гитега, 18 июня. Избранный президент Бурунди Эварист Ндайишимийе вступил в должность на два месяца раньше срока. Об этом сообщает кенийское издание The Star.

Эварист Ндайишимийе одержал победу на майских президентских выборах в Бурунди. Голосование проходило 20 мая, в сложной обстановке пандемии COVID-19 и без наблюдателей из-за рубежа. Тем не менее, за проведением мероприятия наблюдали представители дипломатических миссий Танзании, Египта, Китая, Кении, ЮАР, Нигерии, ДРК, а также сотрудники Африканского союза.

Выборы признаны состоявшимися, что подтвердил МИД РФ. В голосовании приняли участие около 5 миллионов избирателей, 68.7% из них отдали свои голоса в пользу Эвариста Ндайишимийе. Существенных нарушений в ходе выборов не зафиксировано.

Инаугурация избранного президента планировалась на август, однако скоропостижная кончина бывшего лидера Бурунди Пьера Нкурунзиза внесла в этот план свои коррективы.

Нкурунзиза управлял страной на протяжении 15 лет и готовился передать свой пост по итогам демократических выборов, но не успел. Девятого июня правительство страны объявило о его кончине в возрасте 56 лет. Причиной смерти объявлен сердечный приступ, однако известно, что у экс-президента Бурунди и его жены, отправленной на лечение в Кению 1 июня, выявлен коронавирус.

Согласно конституции Бурунди, после смерти главы государства на своем посту на его место заступает председатель Национальной ассамблеи. Эту должность на сегодняшний день занимает Паскаль Ньябенда. Однако решением конституционного суда страны инаугурация теперь уже действующего президента Эвариста Ндайишимийе состоялась на два месяца раньше срока.