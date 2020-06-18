Манукян объяснил, почему устроивший смертельное ДТП Ефремов не отделается условным сроком

Подозреваемый в преступлении артист Михаил Ефремов не уйдет от ответственности, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян. Блогера возмущает, что либеральная общественность фактически запустила кампанию по реабилитации артиста, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль и спровоцировал смертельную аварию.

Вспоминают былые заслуги Ефремова и его великого отца, требуют прекратить «травлю», выражают надежду скоро увидеть «затравленного» в роли если не Гамлета, то короля Лира. В качестве аргумента, почему Ефремов заслуживает снисхождения и сочувствия, публикуют ролики с фрагментами выступлений артиста, где он, как ему кажется, высмеивает действующую власть, исполняя сомнительные куплеты Дмитрия Быкова.

При этом, отмечает Манукян, все больше людей, которые делятся мнением в социальных сетях, действительно начинают верить, что Ефремова «отмажут» и он отделается условным сроком или даже штрафом. Во всей этой кампании по выгораживанию Ефремова особенно возмутительно, что его защитники, похоже, не испытывают никакого сочувствия к его жертве — погибшему водителю Сергею Захарову, говорит Манукян.

«В последние дни либеральная аудитория ожидаемо активизировалась, — отметил блогер в комментарии Федеральному агентству новостей. — С возмущением вижу, как, выгораживая Ефремова, льют грязь на родню погибшего по его вине Захарова. Намеренно делают из них людей, которые хотят содрать с Ефремова побольше денег. Видимо, так пытаются создать иллюзию, что виновнику ДТП удастся откупиться».

Несмотря на заверения адвоката потерпевших Александра Добровинского, что тема финансов не обсуждается, очернение родственников погибшего не прекращается, говорит Манукян. Впрочем, не исключено, что на эту «либеральную мельницу» льет воду и сам уважаемый адвокат, отмечает собеседник ФАН.

Напомним, Добровинский в эфире радио «Комсомольская правда» предположил, что Михаил Ефремов отделается условным сроком.

«Мое предположение — Михаил получит шесть-семь лет условно. <...> Конечно, семья (погибшего Сергея Захарова) немного в шоке от моего предположения, но мне кажется, что так может быть», — заявил адвокат.

Манукян напомнил, что год назад либеральная общественность активно «вписывалась» за журналиста Ивана Голунова, обвиненного в распространении наркотиков. Там правоохранительные органы разобрались, журналист был освобожден, и претензий к нему нет (хотя правду мы, похоже, так никогда и не узнаем).

Здесь же ситуация абсолютно прозрачная, говорит собеседник ФАН: Ефремов вынужден был признать вину, поскольку все произошло на глазах свидетелей, и даже записал покаянное видеообращение. Да, Ефремов известный человек и даже «немножко оппозиционер», но он должен сесть, считает собеседник ФАН. Ведь, если, например, представить, что какой-то безымянный пьяный водитель сбил насмерть того же Михаила Ефремова, наверняка нашлось бы немало тех, кто требовал бы самого сурового наказания для убийцы любимого артиста.

Но справедливость не должна быть избирательной, ведь закон един для всех, уверен Манукян. По мнению блогера, все разговоры, что Ефремова стоит «пожалеть», ведутся неслучайно: возможно, покровители артиста готовят соответствующую почву, заранее оказывая давление на суд.

«Мое подозрение подтверждается тем, что нам каждый день рассказывают, как, мол, Ефремов переживает случившееся. Что он на грани и может сделать с собой что угодно. Могу сказать одно: как бы сейчас ни создавали из Ефремова мученика, чутье мне подсказывает, что он не уйдет от ответственности. Моя уверенность основана на том, что запрос общества на справедливость крайне высок. Поэтому, надеюсь, известный не только пьянками, но и мнимой оппозиционностью артист в полной мере ответит за содеянное. Строго в соответствии с законом. Пусть либералы не надеются, что гражданское общество ослабит внимание к этой теме и позволит спустить дело на тормозах. Ничего подобного не случится», — подчеркнул Вадим Манукян.

Авария, виновником которой стал Михаил Ефремов, произошла вечером 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист сел за руль Jeep Grand Cherokee. В районе Смоленской площади Ефремов не справился с управлением, его джип вылетел на встречку и врезался в ВАЗ, водитель которого Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью, и через несколько часов скончался больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест, артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Общественники (уже не в первый раз) требуют лишить Ефремова звания «Заслуженный артист». Ранее артист неоднократно «отмечался» не только пьяными скандалами, но и русофобскими заявлениями.