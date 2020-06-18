Порошенко сообщил о новом уголовном деле против него

Киев, 18 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено новое уголовное дело. Об этом он сообщил на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины»,— сказал он.

Бывший украинский лидер прибыл в Печерский районный суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения по делу о незаконном приказе, побудившем действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий.

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), которую упомянул Порошенко, была создана в 2018 году по инициативе его самого и Константинопольского патриархата путем слияния других раскольнических «церквей». Когда ПЦУ получила от патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», она оказалась почти полностью зависима от Константинополя.

Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

В отношении экс-лидера Украины возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его подозревают в различных нарушениях: превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть и в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ, и при подписании Минских соглашений.