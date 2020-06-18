Военные ВСУ подорвались на позициях под Мариуполем

Донецк, 18 июня. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб, еще четыре получили ранения при взрыве под Мариуполем. О случившемся сообщила разведка Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В ДНР рассказали, что трагедия произошла в среду вечером на позициях в зоне ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ возле села Талаковка. Украинские силовики разгружали боеприпасы.

В результате взрыва один военный скончался, он получил несовместимые с жизнью травмы. Еще четверо пострадали.

«Получили тяжелые ранения и доставлены в 61-й военный госпиталь Мариуполя», — говорится в сообщении разведки.

Командование бригады теперь проводит разбирательство из-за нарушения требований безопасности при разгрузке боеприпасов.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В тот год в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

За несколько лет боевых действий погибли тысячи человек. Как сообщал бывший главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, небоевые потери украинских силовиков в Донбассе за время войны давно уже превысили боевые. Все дело в неправильном обращении с оружием, злоупотреблении алкоголем. С 2014 года более трех тысяч силовиков скончались от болезней, свыше десяти тысяч человек получили травмы.