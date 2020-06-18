Модель из дома Зайцева погибла при стрельбе в Москве

Москва, 18 июня. Модель из дома дизайнера Вячеслава Зайцева Елизавета погибла при стрельбе на севере Москвы, об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места происшествия.

Стрельба произошла в жилом доме на улице Приорова, 38. В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Среди погибших 22-летняя модель из модного дома Зайцева. Стрельбу открыл мужчина, который пришел в гости к девушке. Также в квартире находились мать модели Светлана и еще один ребенок. Стрелявший скончался. Всего было произведено около шести-семи выстрелов.

Причина инцидента уточняется. На месте находятся правоохранительные органы и медики скорой помощи.

Это не первый инцидент со стрельбой в Москве на текущей неделе. 15 июня мужчина выстрелил в сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте. Полицейские в ответ применили оружие. Ранения получили оба инспектора и сам нападавший. Личность стрелка была установлена. Им оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галиев. Он действовал целенаправленно и стрелял по правоохранителям без видимой причины.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, сотрудники ДПС получили серьезные ранения и были госпитализированы.