Гаспарян о разблокировке Telegram: Дуров перестал быть флагом российских либералов

Разблокировка мессенджера Telegram в России была ожидаема. Об этом заявил известный российский радиоведущий и публицист Армен Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к Telegram. Армен Гаспарян отметил: это событие не стало для него неожиданностью. Российское экспертное сообщество уже давно использует мессенджер как одну из основных публичных площадок.

«Произошла массовая эмиграция, и все стали писать там. Telegram стал с этой точки зрения очень важной площадкой для выражения позиций по ключевым вопросам. А когда Telegram стал верифицировать аккаунты, связанные с коронавирусом, и когда вся основная новостная повестка изначально стала транслироваться именно туда, — стало понятно: до снятия блокировки остаются недели, а может даже — считанные дни. И вот сегодня это произошло. Что ж, это прекрасно. Мы перестали обманывать сами себя: даже бывший глава Роскомнадзора Жаров пользовался Telegram. Согласитесь, это странно смотрелось», — сказал Армен Гаспарян.

Кроме того, у основателя Telegram Павла Дурова назрел конфликт с крупными западными корпорациями, напомнил Армен Гаспарян. Буквально накануне Павел Дуров пригрозил судебными разбирательствами компании Facebook из-за мошеннической рекламы, а позже раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для смартфонов.

«Насколько я понимаю, он тоже признал какие-то свои ошибки и шероховатости. Плюс, у него идет борьба с американскими серьезными компаниями. С этой точки зрения Дуров перестал быть флагом российских либералов — они вообще уже о нем не вспоминают. Та истерика уже давным-давно забыта», — сказал Армен Гаспарян.

В Роскомнадзоре отметили, что позитивно оценивают «высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму». Армен Гаспарян предположил, насколько высока вероятность, что Павел Дуров все же согласился на условия, которые ведомство ставило компании.

«Думаю, что что-то такое там произошло. Поймите, что мир меняется. То, что происходит сейчас в 2020 году, еще полгода назад считалось даже не научной фантастикой. А со времени блокировки Telegram тоже много чего произошло. Думаю, что внутри руководства этой компании принимались какие-то меры, которые позитивно оценивали в России, а в России на какие-то вещи стали смотреть иначе», — резюмировал публицист.

Напомним, весной 2018 года Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера в России из-за отказа компании Telegram Messenger LLP предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. Несмотря на это, приложение продолжает действовать у многих пользователей на территории страны.