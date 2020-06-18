Москва, 18 июня. Новый Чемпионат России по футболу может начаться 10 августа. Об этом заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Он напомнил, что ранее Российский футбольный союз обратился к РПЛ с просьбой увеличить паузу между сезонами.

«И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Это вероятная дата», — пояснил Прядкин.

Он также добавил, что матчи текущего чемпионата РПЛ, которые были приостановлены из-за эпидемии коронавируса, возобновятся с 19 июня​​​.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 8,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 449 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.