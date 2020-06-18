Володин уверен, что преемник Путина встанет во главе сильной России

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин заложил фундамент, на который будет опираться следующий национальный лидер, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, система развития страны, сформированная при Путине, делает Россию «сильнее с каждым годом».

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Он также добавил, что преемник Путина будет продолжателем его политики.