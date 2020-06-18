Рынок труда в России стремительно восстанавливается и уже вернулся на уровень февраля 

Санкт-Петербург, 18 июня. В отличие от кризисов 2008–2010-х и 2015–2016 годов, ситуация на рынке труда в 2020-м не выглядит катастрофичной. Такую оценку динамики спроса и предложения в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Почему за одну и ту же работу в разных регионах РФ платят по-разному?» дала директор департамента аналитических бизнес-решений рекрутингового агентства HeadHunter Наталья Данина.

«Когда происходят кризисные ситуации, мы видим их по двум критериям: это резкое сокращение количества вакансий и резкий рост количества резюме либо активности соискателей. В текущей ситуации, в марте например, мы начали видеть снижение вакансий. Пик снижения достиг своего максимума в мае. После этого ситуация стала резко восстанавливаться. И по факту сейчас, с точки зрения вакансий и динамики восстановления, она выглядит, по нашим данным, на февральском, то есть на нормальном для России уровне», — заявила Наталья Данина.

По словам аналитика, стали восстанавливаться, с точки зрения количества вакансий, сферы, которые пострадали первыми, — это туризм, обслуживание и общественное питание. При этом активность соискателей работы в мае-июне 2020 года соответствует обычным майским данным.

«Люди, объективно, ушли отдыхать, перестали работать, не создавали массово резюме и не откликались массового на существующие вакансии. При том, что количество вакансий не упало массового, общее падение было на уровне 30% максимум», — отметила эксперт.

По ее словам, в настоящий момент не наблюдается всплеска создаваемых резюме и откликов на предложенные. Наблюдается опять же обычная ситуация, определяемая фактором «лето» — когда происходит сезонное снижение активности соискателей. Существенным на рынке труда, отметила Наталья Данина, является то, что, в отличие от кризисов предыдущих годов, изменилось поведение работодателей.

«Сейчас мы видим, что работодатели четко понимают, что текущая кризисная ситуация временная, и, если сейчас они уволят всех или плохо расстанутся с основной массой работников, им это потом откликнется на рынке, — считает Данина. — Работодатели стали более ответственны к построенному ими бренду, поскольку многие из них потратили существенные деньги на его построение».

Показательным в данном плане является поведение крупных работодателей, которые увольнению сотрудников предпочитают переориентацию их на другую работу.