Очевидец рассказал о стрельбе на севере Москвы. ФАН-ТВ

Оказавшийся на месте происшествия житель дома на улице Приорова Руслан Семенов, рассказал журналистам ФАН о том, что произошло в доме и как он оказал помощь полицейским, открыв им дверь.

«Я выходил из квартиры и услышал два хлопка, подумал, что с ноги, наверное, ломали дверь. Также слышен был визг сильный — женский. В итоге я задержался возле лифта, это продолжалось еще... Стрельба была — потом уже выяснилось. Я поспешил выйти. Когда я выходил, подъехали две машины, меня остановили, попросили показать руки и рюкзак, спросили, где стрельба. Я открыл им дверь. В итоге началась еще стрельба. Выстрелов от трех и выше было. Полиция также не могла попасть внутрь, только недавно попала. Они все же зашли в квартиру, я услышал, как полицейский закричал, что видит труп», — рассказал Руслан Семенов.

Напомним, четыре человека погибли после стрельбы на севере Москвы, сообщили в СК РФ по региону. ЧП произошло в жилом доме по адресу Приорова, 38. По предварительным данным, четыре человека стали жертвами стрельбы, среди погибших оказался ребенок.