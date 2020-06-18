Жители ЮАР разгневаны публикацией чернокожего рэпера из США о дискриминации белых

Лос-Анджелес, 18 июня. Американский рэпер Тайриз Гибсон всколыхнул южноафриканскую общественность фейковой публикацией о дискриминации белого населения в ЮАР. Музыкант сделал пост на своей странице в Instagram, а затем его удалил.

Южноафриканское издание IOL успело сделать скриншот поста, который затем опубликовало на своем сайте.

«Зайдите на YouTube, посмотрите, что происходит в ЮАР», — подписал изображение Гибсон.

Рэпер ссылается на документальный фильм «Южная Африка: богатые черные, бедные белые» (South Africa — Poor whites, rich blacks), который рассказывает, как живут граждане страны, принадлежащие к разным расовым группам.

Но изображение, опубликованное Гибсоном, не соответствует тому, о чем идет речь в фильме.

На фотографиях мы видим, как белых людей якобы угнетает цветное население ЮАР.

Южноафриканские подписчики американской звезды, в том числе местные селебрити, были шокированы, назвав публикацию фейком. В своем Twitter телеведущая и модель из ЮАР Бонанг Матеба, которая активно высказывается против расовой дискриминациии, ответила Гибсону следующее:

«Пожалуйста, хватит нести чушь про ЮАР!»

Затем на рэпера с критикой обрушились чуть ли не все чернокожие пользователи Сети. Гибсона обвинили в распространении ложной информации о ЮАР и посоветовали заняться своим развитием.

Американский музыкант известен своими радикальными высказываниями в адрес белых людей. Но зачастую свой протест Гибсон выражает своеобразными методами. В своем аккаунте в Instagram певец опубликовал фотографию полной белой женщины со спины, сопроводив публикацию следующим текстом:

«Вот причина, почему они не такие, как мы. Уверен, что ее ступням очень тяжело».

В комментариях подписчики (чернокожие в том числе) напоминают Гибсону, что борьба с расизмом и бодишейминг — разные вещи.

Но если американский рэпер в своих мечтаниях оставил белое население в живых, предоставив им роль прислуги, то южноафриканский националист и лидер партии Economic Freedom Fighters (EFF) Джулиус Малема пошел дальше. В апреле 2018 года политик заявил, что нужно отобрать землю у белых фермеров. Два месяца спустя Малема попытался оправдаться, объяснив журналистам, что «пока» убивать белых людей члены его партии не намерены: