Кремль принял к сведению разблокировку Telegram

Москва, 18 июня. Кремль принял к сведению решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram и аргументацию этого решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — сообщил Песков.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что разблокирует Telegram по согласованию с Генеральной прокуратурой России. В ведомстве отметили, что готовы взаимодействовать с Telegram в целях оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, а также детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

Основатель популярного мессенджера Павел Дуров ранее рассказал, что пользователями Telegram в России являются 30 миллионов человек. Он заверил, что с момента блокировки специалисты доработали платформу, усовершенствовав методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и разработали механизмы, позволяющие предотвращать теракты по всему миру.

Telegram попал под блокировку на территории РФ по решению суда в апреле 2018 года. Причиной стал отказ владельцев мессенджера передавать ключи для дешифровки сообщений пользователей, которые они обязаны предоставлять в рамках действующего российского законодательства.