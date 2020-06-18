Родственники Захарова выбросили переданный Ефремовым венок

Москва, 18 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов передал на могилу погибшего в ДТП Сергея Захарова венок, но родные жертвы аварии выбросили его.

Знакомые семьи жертвы ДТП рассказали, что заметили венок, когда пришли на могилу на девятый день со дня смерти мужчины. Отмечается, что супруга покойного, увидев венок, вынесла его за ограду, однако потом цветы кто-то снова поставил, сообщил «Московский комсомолец».

Страшная авария произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Актер Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель автомобиля был госпитализирован, но через несколько часов скончался в больнице.

После смертельного ДТП в отношении 56-летнего актера было возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

Актер сейчас помещен под домашний арест, в среду он был доставлен на допрос, который длился пять часов. По словам адвоката Ефремова, артист хочет отправиться в СИЗО.

На пятый день после аварии в Сети появилось видеообращение Ефремова. Актер просит прощения у родных погибшего Захарова, и предложил им свою помощь. Семья Захарова отказалась от помощи и не стала принимать извинения. Родственники Захарова хотят, чтобы Ефремова отправили в тюрьму на 12 лет, что является максимальным наказание по статье, по которой проходит знаменитость.